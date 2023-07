"Extrañaré a mi amigo": Lady Gaga dedicó emotiva despedida a Tony Bennett

La estrella pop Lady Gaga dedicó unas emotivas palabras a Tony Bennett, leyenda de la música fallecido el pasado 21 de julio.

"Extrañaré a mi amigo para siempre. Extrañaré cantar con él, grabar con él, hablar con él, estar en el escenario juntos. Con Tony, tengo que vivir mi vida en un time warp. Tony y yo teníamos este poder mágico. Nos transportamos a otra era, modernizamos la música juntos, y le dimos una nueva vida como un dúo de canto. Pero no fue una actuación. Nuestra relación era muy real", escribió la cantante en un posteo de Instagram.

La intérprete de "Bad Romance", que forjó un fuerte lazo con el crooner tras colaborar en varias ocasiones, continuó asegurando que "perder a Tony por el Alzheimer ha sido doloroso, pero también fue realmente hermoso".

"Una era de pérdida de memoria es un momento tan sagrado en la vida de una persona. Hay un sentimiento de vulnerabilidad y un deseo de preservar la dignidad. Todo lo que quería era que Tony recordara cuánto lo amaba y lo agradecida que estaba de tenerlo en mi vida. Pero, a medida que eso se desvaneció lentamente, supe en el fondo que estaba compartiendo conmigo el momento más vulnerable de su vida que él podría estar dispuesto a cantar conmigo cuando su naturaleza estaba cambiando profundamente", expresó.

"Si pudiera decirle algo al mundo sobre esto, diría que no descartes a tus mayores, no los dejes atrás cuando las cosas cambien. No te estremezcas cuando te sientas triste, solo sigue adelante, la tristeza es parte de ella. Cuida a tus mayores y te prometo que aprenderás algo especial. Tal vez incluso mágico. Y prestad atención al silencio: algunos de mis compañeros musicales y los intercambios más significativos de mi pareja musical fueron sin ninguna melodía", sentenció la protagonista de "A Star is Born", firmando la publicación como "Lady", nombre por el que el cantante la llamaba.

Tras conocerse en 2011 Bennett y Stefanie Germanotta, nombre real de la artista, el dúo lanzó dos discos juntos: "Cheek to Cheek" (2014) y "Love for Sale" (2021), siendo este último la despedida del legendario artista, que fue diagnosticado con Alzheimer en 2017.