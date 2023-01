Iggy Pop aseguró que "odia" los Grammys tras recibir premio honorífico

El legendario cantante Iggy Pop contó que fue persuadido para aceptar un Premio Grammy pese a asegurar que "odia" a la gente detrás de los reconocimientos de la Academia.

El ex líder de The Stooges dijo que antes de recibir el Premio Grammy a la carrera artística, en 2020, intentaban contactarse con él.

"Los Grammy seguían queriendo hablar conmigo por teléfono y yo le decía a mi manager: 'No quiero hablar con ellos. Odio a esa gente. Quieren que sea una exhibición en su museo o algo así'", contó a Classic Rock.

Pero tras lograr contacto, Pop afirmó que "finalmente hablé con la dama de los Grammy un par de meses después. Me dijo: 'Te estamos dando el premio a la carrera artística. Sin ti no hay Lil Nas X y no hay Billie Eilish".

Y agregó: "Me dijo 'Eres un enlace directo a los artistas que están en la parte superior de nuestra lista de premios este año'. Así que eso es lo que una persona dijo y lo tomaré eso por lo que vale".

Iggy recibió en 2020 el Grammy a la carrera artística junto a nombres como Chicago, Roberta Flack y Public Enemy.