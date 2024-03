La divertida caída de Taylor Swift y su novio durante sus vacaciones

Por estos días la cantante Taylor Swift disfruta de sus vacaciones junto a su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

El portal TMZ descubrió a la pareja gozando de las bondades de Bahamas, paseando en un resort y en actitud romántica mientras nadan en el mar Caribe.

También se viralizó un divertido momento en el que están sentados en una especie de columpio y ambos pierden el equilibrio, cayendo de manera estrepitosa a la orilla del mar.

En mayo próximo Taylor Swift retomará su exitoso "The Eras Tour" con un recorrido por Europa, Estados Unidos y Canadá. Además este 19 de abril se estrenará su nuevo disco "The Tortured Poets Department".

