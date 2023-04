Lars Ulrich sobre el futuro de las giras de Metallica: "Ojalá tengamos otra década"

El baterista de Metallica, Lars Ulrich, se refirió a los desafíos personales y de la banda, para que próximamente puedan mantener sus interpretaciones en vivo lo más vigentes posibles.

Durante una entrevista con Revolver, Ulrich fue consultado sobre el futuro de la banda en lo que respecta a las giras, a lo que el percusionista replicó: "No es algo de lo que hayamos hablado mucho, no.

En cambio, aclaró que se enfoca más en el presente: Creo que la mayor parte de la energía y los recursos se destinan a tratar de mantenernos sanos, cohesionados y funcionales", dijo el batería.

"A medida que envejezco, dedico cada vez más tiempo a mis entrenamientos diarios, a mi cardio, a mi entrenamiento de fuerza. Estoy encadenado a mi Pelotón horas al día. Se trata de intentar mantenerse sano: comer sano, vivir sano, lo que cada uno tenga que aportar", aclaró.

Sin embargo, el músico es consciente de que el desempeño ya no pueda ser idéntico al del pasado: "Obviamente, hay un punto en el que quizá ya no funcione a cierto nivel, en el que no podamos tocar 'Battery' o 'Master of Puppets' o canciones así.

"Sé que hay gente en la sección de comentarios que piensa que ese punto ya ha llegado, y lo agradezco. Pero lo único que puedo decir es que todavía no ha pasado, toco madera. Espero que no ocurra en un tiempo".

"Yo diría que si nos mantenemos sanos, con suerte nos queda otra década. En cuanto termine con ustedes (el público), me subo al Pelotón".