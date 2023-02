Este miércoles, Louis Tomlinson presentó el primer tráiler de "All Of Those Voices", un exclusivo documental donde el intérprete de "Silver Tongues" mostrará su primer tour como solista y el proceso creativo detrás de su música. La película, que llegará a las salas de Cinemark y CineHoyts el próximo 22 de marzo, con tickets ya a la venta a través de los sitios web de ambos recintos.

