Louis Tomlinson llegará al livestream con su documental "All Of Those Voices"

Luego de su paso por las salas de cine, "All Of Those Voices", el documental de Louis Tomlinson que muestra su primera gira y álbum como solista, llegará al streaming con una transmisión exclusiva.

"Esta película significa todo para mí y la reacción en torno al estreno en el cine fue increíble. Estoy emocionado de que todos tengan la oportunidad de verlo juntos. ¡Se sentirá como una celebración! Gracias como siempre por todo lo que haces. ¡Hagamos que sea un día especial!", compartió el autor de "Out of My System" en sus redes sociales.

This film means everything to me and the reaction around the cinema release was incredible. I’m excited that everyone gets a chance to watch it together. It’s going to feel like a celebration! Thank you as always for everything you do. Let’s make it a special day! pic.twitter.com/1ILkyCe2z0