Critican a Paris Jackson por no referirse al cumpleaños de su papá en redes: "Me han dicho que me suicide"

Paris Jackson, hija de Michael Jackson (1958-2009), reveló en redes sociales el hostigamiento que ha sufrido por no publicar nada sobre el cumpleaños de su padre en redes sociales.

El pasado 29 de agosto, el "Rey del pop" habría cumplido 65 años de edad, los que fueron conmemorados por su hija del medio, también cantante, mientras realizaba un concierto.

Sin embargo, la artista publicó un video en donde relató que le han llegado mensajes de odio por no publicar nada en internet: "Parece que si no felicitas a alguien vía redes sociales, eso significa que no le quieres lo suficiente, que no te importa. Ha habido años en los que no he publicado nada por el cumpleaños de mi padre, y la gente se ha vuelto loca".

En esa misma línea, apuntó que "me han dicho que me suicide. Básicamente, miden el amor que siento por mi padre en función de lo que publico o no en Instagram".

Asimismo, reparó en que a Michael Jackson no le gustaba celebrar su natalicio: "Cuando estaba vivo, odiaba que la gente le recordara que era su cumpleaños. No le gustaba que le felicitaran, ni festejarlo, nada de eso. De hecho, nunca quería decirnos cuándo era su cumpleaños para que no le organizáramos ninguna fiesta".

Finalmente, la intérprete recomendó a los fans del "Rey del pop" que "si quieren hacer algo que a él le hubiera encantado, que no sea celebrar su cumpleaños, mi sugerencia sería que siempre hay maneras de involucrarse con la sensibilización sobre el cambio climático, los derechos animales, el activísimo. Esas eran las cosas que amaba".