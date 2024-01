Morrissey denuncia intento de "cancelación" en The Smiths: "Lucharé hasta mi último aliento"

El líder de la banda The Smiths, Morrissey, alega que los medios de comuniación conspiran en "ningunear" su legado de la banda.

Si bien en octubre de 2022 el controvertido músico acusó a un ejecutivo de Capitol Records de intentar sabotear su carrera en solitario, ahora se virtió a su página web oficial para descargarse en extenso.

A través de su página Morrissey Central y a propósito de la muerte de Mike Hinc, agente de The Smiths escribió un homenaje pero después, en un subtexto tituló "La cultura de la cancelación comienza en casa".

¿Qué dijo Morrissey sobre la "cultura de la cancelación"?

En la publicación, el artista de 64 aseguró férreamente creer que "hay un cambio obvio en los medios para eliminarme de ser la esencia central de The Smiths, pero esto no puede funcionar porque inventé el nombre del grupo, los títulos de las canciones, los títulos de los álbumes, el arte, la voz, melodías y todos los sentimientos líricos vinieron de mi corazón".

Seguido, Morrissey hizo una comparación para ejemplificar su caso: "Y es un poco como decir que Mick Jagger no tuvo nada que ver con los Stones" y procedió a enlistar lo que él ha notado en la prensa para sostener su punto.

"Varios sitios de noticias ahora afirman que la reunión inicial en Rough Trade Records fue con a pesar de que Andy ni siquiera era un miembro comprometido de la banda en ese momento. La reunión, por supuesto, fue entre Morrissey y Marr", rectificó.

"Incluso Geoff Travis (fundador de Rough Trade) ha decidido de repente que 'no recuerda quién estaba con Johnny', a pesar de que Geoff me miró directamente a los ojos ese mismo día y dijo 'nos gustaría lanzar (el single debut de Smiths en 1983) 'Hand In Glove' inmediatamente', y luego, lo más importante, me dijo que su nombre era Geoff con G, no Jeff con J. ¡Los perros están mordiendo!", enumeró.

Para cerrar el posteo, Morrissey citó el mismo tema. "¡Mano a mano, apuesto mi reclamo! ¡Lucharé hasta el último aliento! El vocalista tituló el mensaje 'CANCELAR LA CULTURA EMPIEZA EN CASA'.