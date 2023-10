Denise Rosenthal recordó incómodo paso por Gala de Viña: "Fue fuerte"

La cantante Denise Rosenthal abordó su recordado paso por la Gala del Festival de Viña del Mar en 2014 cuando vivió un impasse con su vestido.

En aquella oportunidad la artista, que tenía 19 años, fue invitada al estelar evento como una de las figuras relevantes de la televisión chilena de la época.

Allí Rosenthal desfiló sola y acaparó las portadas de la prensa debido a que su vestido dejó ver parte de su ropa interior de forma involuntaria.

En conversación con "La 210" de Súbela Radio, la cantante chilena recordó el momento cuando le preguntaron cuál era el look del que se arrepentía.

"El emblemático vestido de Viña del Mar, que era un vestido verde con el que se me vio el calzón y se me movió la hueá. Fue súper incómodo", aseguró.

El vestido de Denise Rosenthal

También explicó el origen del impasse e indicó que "el vestido era precioso, pero como era suelto con un escote y una cinta que iba en la cintura. Pero cuando iba en el auto iba súper nerviosa, era mi primera gala, y como yo era cantante quería que me preguntaran de mi música".

"Y me apreté (el vestido) de arriba, me lo subí y me quedó mal porque estaba pensado con la cinta en la cintura para que me tapara la teta (sic), pero esto me quedó debajo de las pechugas, entonces se subió todo", agregó.

La cantante sostuvo que fue sola a la Gala y que no habían espejos que le ayudaran a arreglar su vestimenta. "Y al otro día la portada como con el pernil y súper sexualizada... yo no había decidido a conciencia ser una bomba sexual", concluyó.