El Jordan 23 se descargó contra "los giles que llevan pistola" tras no actuar en show benéfico

El Jordan 23 lamentó su fallida participación en un evento a beneficio en Rancagua, que pretendía recaudar donaciones para las familias damnificadas por los incendios en la zona centro sur.

El cantante urbano apuntó contra personas que llevaron supuestas armas de fuego y obligaron a suspender las presentaciones en el show familiar "Chile Unido" realizado el pasado miércoles.

"La mentecita de los giles... pa' todos los giles que llevan pistola a los shows 'de cabro chico', quédense en su casa", sostuvo el intérprete.

El Jordan 23 fue enfático: "No cooperan con ni una hue... venía llegando a Rancagua y no pude cantar, mi gente. Mil disculpas a todos los que me estaban esperando, no es culpa mía".