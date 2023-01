A través de redes sociales se ha viralizado un vídeo donde Pailita, exponente del género urbano nacional, pide a sus fanáticos "comportarse" durante su gira "Soñando Despierto".

"Les pido que sean conscientes conmigo igual, si yo me doy el tiempo con ustedes pónganse la mano en el corazón", dijo Carlos Raín Pailacheo, nombre real del artista urbano, quien se mostró molesto con sus seguidores ya que, según el intérprete de "Me Arrepentí", debido al ruido e insistencia de su fanaticada fuera del hotel donde se hospedaba "no había podido descansar".

