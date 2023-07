"Mi gran referente": Natalia Valdebenito brindó emotivo homenaje a Cecilia

La comediante Natalia Valdebenito brindó un emotivo homenaje en sus redes sociales a su "gran referente", la cantante Cecilia Pantoja, quien falleció la madrugada de este martes a sus 79 años.

"No diré mucho más hoy. Tengo el corazón roto con tu partida, Cecilia", comenzó diciendo la comunicadora, quien tenía una estrecha relación con La Incomparable.

Uno de los momentos de esa amistad se vivió junto antes de la pandemia, cuando Valdebenito invitó a Cecilia a abrir uno de sus espectáculos en Teatro Nescafé de las Artes.

"A veces me quejo mucho. A veces no puedo ver las luces de esta vida. Hoy me declaro afortunada de contar siempre con tu cariño y apoyo en los momentos más difíciles de mi corazón. ¡No te vas, Cecilia! Eres gigante. Inmortal", agregó la locutora radial.

"La pena no me deja ver esta mañana, perdóname... me dijiste que debo ser fuerte siempre. Usted, mi maestra, entenderá que no es fácil hoy. Te llevaré siempre en mi alma", continuó.

Natalia Valdebenito, que estuvo presente durante el velatorio de Cecilia, también calificó a la cantante como "Inspiración infinita. Mi gran referente. Vanguardia y valentía".

"Eres y serás lo más grande de este país ingrato", concluyó.