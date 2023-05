Pailita responde a las críticas tras detención: "Olvidan que soy un ser humano"

Luego de ser detenido el pasado lunes, Pailita decidió responder a las críticas desahogándose en sus redes sociales.

"No les voy a negar que me da nostalgia a veces leer tantos comentarios malos de personas juzgandome por lo que me paso, como si no pudiera cometer un error", dijo el intérprete de "Na Na Na" a través de historias de Instagram.

"Algunos se olvidan que soy un ser humano cualquier igual que ustedes, todos podemos equivocarnos el día de mañana, trato de mejorar siempre cada día y hacer las cosas bien, lamentablemente esta vez me toco a mi pasar x este tipo de situación, y no estoy orgulloso para nada, porque se que me apovan muchos niños/as que me ven y me siguen", afirmó el exponente del género urbano.

Pese a las críticas, el oriundo de Punta Arenas afirmó que seguirá "remando como siempre pa adelante", agradeciendo el apoyo de sus colegas ya que "esos son los k valen, porque en las buenas tan todos y las malas los de verdura".

Durante un control vehicular, el cantante, que no llevaba la patente delantera del automóvil, tuvo un altercado con personal de Carabineros, siendo detenido junto a su manager, siendo formalizado esa misma tarde y quedando con medidas cautelares mientras dure la investigación.