"Nos aburrimos el uno del otro": Zayn Malik se sinceró sobre One Direction

En el podcast "Call Her Daddy", el cantante Zayn Malik se sinceró por primera vez sobre su salida de One Direction en 2015.

"Habíamos estado juntos todos los días por cinco años y honestamente, nos aburrimos el uno del otro", explicó el intérprete de "Pillowtalk" a la presentadora Alex Cooper.

Si bien Malik no había hablado en detalle de su relación con Liam Payne, Niall Horan, Harry Styles y Louis Tomlinson, los otros miembros de la banda, aseguró que "hicimos cosas juntos que nadie más entendería o podría siquiera vivir, y ahora miro atrás con una mejor sensación que cuando me fui. Tuvimos experiencias geniales, viví momentos increíbles con ellos, pero sí, nuestro tiempo pasó".

Asimismo, el oriundo de Bradford, Inglaterra, reveló que, al momento de dejar la boyband "habían muchos problemas por detrás".

"Algunas personas estaban haciendo algunas cosas, otros no querían firmar ciertos contratos...así que sabía que se estaba cociendo algo. Y me adelanté", confesó el británico.

"Si te soy sincero, fue como 'me voy a ir de aquí, creo que esto ya se acabó'. Y de forma egoísta, quería ser el primero en lanzar música, honestamente. Soy un tipo relajado, pero cuando hablamos de música y negocios, voy en serio y soy competitivo: quería ser el primero en salir como solista", admitió el autor de "Mind of Mine", su primer LP en solitario lanzado un año después de su salida del grupo.

El artista de 30 años, que dio su primera entrevista en casi 6 años, se prepara para lanzar este 21 de julio "Love Like This", primer adelanto de su nuevo álbum desde "Nobody Is Listening" (2021).