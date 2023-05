"Nunca la olvidaré": Mick Jagger, Eros Ramazzotti y otras celebridades se despiden de Tina Turner

Tras conocerse la muerte de Tina Turner, varias figuras del espectáculo decidieron despedirse de la legendaria estrella del rock, fallecida este miércoles.

"Estoy tan triste por la muerte de mi maravillosa amiga Tina Turner. Ella era verdaderamente una artista y cantante enormemente talentosa. Ella fue inspiradora, cálida, divertida y generosa. Ella me ayudó tanto cuando era joven y nunca la olvidaré", escribió Mick Jagger en sus redes sociales con algunas postales de la artista, con quien mantuvo una especial relación puesto que Turner fue quien le enseñó a bailar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mick Jagger (@mickjagger)

Otra figura del mundo de la música que dedicó unas palabras a la intérprete de "Proud Mary" fue el italiano Eros Ramazzotti, que colaboró con Turner en 1997.

E’ scopra una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna , un’icona mondiale. Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente 💔❤️

Eros pic.twitter.com/OmNCYuSISd — Eros Ramazzotti (@RamazzottiEros) May 24, 2023

La ganadora del Golden Globe Angela Bassett, la exestrella de la NBA Earvin "Magic" Johnson, la voz de Blondie Debbie Harry, la banda Garbage y Billy Corgan de The Smashing Pumkins fueron otros que también dedicaron unas últimas palabras a la reina del rock and roll, que partió a la edad de 83 años debido a una "larga enfermedad".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Angela Bassett (@im.angelabassett)

Rest in peace to one of my favorite artists of all time, the legendary queen of rock n’ roll Tina Turner. I’ve seen her many many times and hands down, she gave one of the best live shows I’ve ever seen. She always gave you your moneys worth. pic.twitter.com/VqlTjy1LUR — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 24, 2023

"I was a benefactor of the energy, creativity and talents of Tina Turner. A woman who started in rural Nutbush, TN cotton fields and worked her way to the very top. Tina was a great inspiration to me when I was starting out and remains so to this day. Love you Tina. RIP.” —DH pic.twitter.com/2sqg0biujc — Debbie Harry/BLONDIE (@BlondieOfficial) May 24, 2023

My darling Tina Turner. I’ve been loving you so long. So much to thank you for. Love you eternally. Can’t believe this awful news. Can’t believe you are gone. Sx — Garbage (@garbage) May 24, 2023