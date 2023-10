"One More Time...": Trío clásico de Blink-182 estrena su primer disco en 12 años

El grupo Blink-182 estrenó este viernes su nuevo disco "One More Time...", el primero con su formación original desde 2011.

El año pasado Mark Hoppus, Travis Barker y Tom Delonge confirmaron que volverían a tocar juntos después de la salida de este último en 2015, y que además realizarían una gira mundial para celebrarlo.

Dicho tour iba a iniciar en las pasadas ediciones de Lollapalooza en Sudamérica. Sin embargo una lesión de Travis Barker impidió que el trío debutara en esta zona del planeta.

Pese a ello Blink-182 concretó buena parte de la gira con show en Estados Unidos, mientras preparaban su regreso discográfico.

Tracklist de "One More Time..."

En total nuevo álbum de Blink-182 contiene 17 canciones, incluída "Anthem Part 3", tema que sigue la tendencia mostrada en sus clásicos LP "Enema of the State" y "Take off your pants and jackets".

Anthem Part 3

Dance with Me

Fell in Love

Terrified

One More Time

More Than You Know

Turn This Off!

When We Were Young

Edging

You Don't Know What You've Got

Blink Wave

Bad News

Hurt (Interlude)

Turpentine

Fuck Face

Other Side

Childhood

Blink-182 en Chile

Pese a haber cancelado su participación en Lollapalooza Chile 2023, Blink-182 ya confirmó que vendrá a la edición 2024 del festival, la cual se realizará el 15, 16 y 17 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos.