Este jueves, Paramore estrenó el psicodélico vídeo musical de "Running Out of Time", donde Hayley Williams, vocalista de la banda, se adentra en un loco mundo de los sueños. El trío, que estrenó recientemente su álbum "This Is Why", se presentará el próximo 5 de marzo en el Movistar Arena.

