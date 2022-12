Pink Floyd estrena 18 conciertos de la época de "The dark side of the moon"

La banda Pink Floyd estrenó en plataformas digitales una serie de conciertos registrados en 1972, año en el que compusieron y grabaron su emblemático disco "The dark side of the moon".

Se trata de 18 shows ofrecidos en Estados Unidos, Europa y Japón en los que el grupo interpreta varias de las canciones que finalmente compondrían el álbum de 1973, además de temas correspondientes a sus primeras etapas.

El lanzamiento también incluyó un disco titulado "Alternative Tracks", el cual incluye versiones alternativas de "Time" y "Us and them" definidas como tomas "ultra raras".

De acuerdo a Consequence of Sound estos estrenos están relacionados con las políticas de derechos de autor que rigen en Europa, las que señalan que una obra dejará de ser de su autor después de medio siglo, siempre y cuando este haya dejado de publicarlas y de conseguir regalías con ella.