Residente estrenó artístico videoclip de "313" con Penélope Cruz

El rapero puertorriqueño Residente presentó su nuevo sencillo y video, "313", en el que hace un homenaje al tiempo y en cuyas imágenes cuenta con la participación de la reconocida actriz española Penélope Cruz.

"Significa un llamado a expresar cada momento que la vida nos brinda ya que no hay vida sin tiempo", fue la descripción que el cantante entregó sobre el videoclip a través de un comunicado.

El tema fue lanzado en la previa del estreno de "Las Letras Ya No Importan", el nuevo disco de estudio del ex Calle 13. Este disco contiene los ya conocidos temas "Ron en el Piso", "Problema Cabrón", "René", "Quiero ser baladista" y "This is not America".