Retiran demanda contra Taylor Swift por supuesto plagio de "Lover"

Taylor Swift acaba de conseguir una "victoria legal" por una demanda por un supuesto plagio en la edición especial del álbum "Lover", que incluye páginas de los diarios de vida de la cantante.

De acuerdo a Billboard, la demandante Teresa La Dart presentó ante la corte federal de Tennessee su retiro permanente del caso este jueves.

Las acciones legales, presentadas por la escritora de Misisipi en agosto del 2022, señalaban que la trece veces ganadora del Grammy robó partes de un libro de poesía autoeditado en 2010, con el mismo título del disco, cuando creó un libro complementario" para su séptimo LP, exigiendo a la autora de "Karma" una indemnización de 1 millón de dólares.

Sin embargo, los abogados de la estrella pop criticaron duramente a La Dart, argumentando que el caso era "infundado legal y fácticamente" y que "nunca debería haberse presentado".

"Esta persona también podría demandar a cualquiera que haya escrito un diario o hecho un álbum de recortes", señaló el equipo legal de la cantautora en esa ocasión, pues la demanda de la mujer "afirmaba que Swift había tomado prestados una serie de elementos visuales de La Dart, incluidos 'rosas y azules pastel' y una imagen del autor 'fotografiado en una pose hacia abajo'", además de reclamar los derechos de autor del formato, que incluye "un recuerdo de años pasados ​​​​conmemorados en una combinación de componentes escritos e ilustrados" y "fotografías y escritos intercalados", se lee en el sitio.

Esta no es la primera vez que la artista estadounidense se enfrenta a acciones legales de estas características, ya que el pasado diciembre consiguió que retiraran una demanda por derechos de autor luego de ser acusada de haber cometido plagio en su éxito "Shake It Off" tras llegar a un acuerdo con la contraparte.