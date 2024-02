Roger Waters se lanza contra Bono: "Su opinión es tan repugnante"

El músico Roger Waters se lanzó contra Bono, líder de U2, criticando su postura frente conflicto entre Israel y Gaza.

Durante uno de los shows de la banda en el Sphere de Las Vegas, el irlandés rindió homenaje a los asesinados por el grupo Hamás en un festival de música israelí el pasado 7 de octubre: "A la luz de lo que ha sucedido en Israel y Gaza, una canción sobre la no violencia parece algo ridícula, incluso cómico, pero nuestras letras siempre han sido por la paz y la no violencia".

Posteriormente, el músico modificó la letra original de "Pride (In the name of love)" para cantar: "Temprano en la mañana, 7 de octubre, el sol sale en el cielo del desierto... Estrellas de David, te quitaron la vida, pero no pudieron quitarte tu orgullo".

In the light of what’s happened in Israel and Gaza, a song about non-violence seems somewhat ridiculous, even laughable, but our prayers have always been for peace and for non-violence…



