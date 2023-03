Romeo Santos sufrió con sismo en Santiago: "¿Cuánto duran los temblores aquí en Chile?"

El pasado martes 21, Romeo Santos inició una seguidilla de conciertos en Chile, pero ese mismo día en Santiago hubo un fuerte temblor que lo sorprendió.

En una conferencia de prensa, el estadounidense recordó el sismo que tuvo magnitud 5.6 Richter y que lo pilló en el hotel donde se hospeda para ofrecer los históricos nueve conciertos en Movistar Arena.

"Me cagué, me cagué", admitió Santos, que contó que "estaba en mi cama y me quedé tranquilo ahí, no me moví. Yo había sentido temblores en Chile, pero así, como este último, nunca. No pensé tanto en el concierto. Sabía que iba a estar todo bien".

"¿Cuánto duran los temblores aquí en Chile?", expresó al final de la conferencia el artista que lleva seis conciertos y aún le quedan tres.