Ska-P denuncia censura en Alemania: Les impidieron tocar "Intifada"

El grupo Ska-P deunció haber sido víctima de censura durante su participación en el festival Tollwood en Alemania.

A través de sus redes sociales los españoles contaron que, el día de su presentación en el evento, miembros de la Fiscalía se les acercaron para indicarles que no podían tocar su canción "Intifada", ya que "está considerada como un delito aquí en Munich".

"Si la tocábamos pararían el concierto y nos detendrían a todos, músicos, técnicos y organizadores del festival", explicaron.

Durante el show leyeron un comunicado dando cuenta de la situación y anunciando que no interpretarían la canción. "Para que esto no ocurra, no tocaremos la canción y vamos a hacer protagonista a la misma sin que suene una nota", agregó el cantante Pulpul, antes de invitar al público a gritar "libertada para Palestina".

"¿Alguno de vosotros piensa que Ska-p es antisemita? Estamos asombrados con esta acusación tan seria porque siempre hemos defendido a los pueblos oprimidos y entre ellos a la comunidad Judía que siempre han sido perseguidos a lo largo de la historia", explicaron en sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que artistas extranjeros enfrentan este tipo de censura en Alemania. Anteriormente el ex Pink Floyd, Roger Waters, fue criticado por sus dichos contra Israel llegando incluso a poner en duda los shows que realizaría en ese país europeo.