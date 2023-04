The White Stripes celebra los 20 años de "Elephant" con versión deluxe

The White Stripes está celebrando los 20 años de su cuarto álbum de estudio "Elephant", con el lanzamiento de una edición deluxe.

Esta publicación especial contien el audio HD remasterizado del álbum de estudio original unido por un set en vivo de 27 canciones grabado el 2 de julio de 2003 en el Aragon Ballroom de Chicago durante el exitoso Elephant Tour de la banda.

Una edición limitada 2xLP versión del álbum original de "Elephant" también se va a lanzar en vinilo de color Red Smoke (LP1) y Clear con Red & Black Smoke (LP2) el próximo viernes 21 de abril.

Esta versión se suma al relanzamiento del video musical "I Just Don't Know What To Do With Myself" dirigido por Sofia Coppola y protagonizado por Kate Moss, que fue recientemente remasterizado en HD.