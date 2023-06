Un partido decisivo: Británicos eufóricos por "posible" reunión de Oasis si gana Manchester

Hay suficientes cartas que están puestas en la UEFA Champions League, donde el Inter de Milán, Italia y el Manchester, de Inglaterra, están el pleno duelo. Pero específicamente, los británicos seguidores de la banda Oasis han acaparado especialmente la atención.

Visitantes anglo en Estambul salieron a alentar a su equipo favorito, el Manchester, cuando estaban de visita en Turquía. Pero nuevamente, se alzaron a cantar un himno de la cultura popular.

Decenas de fanáticos de los primeros de la Premier League destacaron en la capital del país asiático por salir de fiesta y ponerse a cantar "Don't look back in anger", tema de la banda Oasis, banda considerado un himno en Inglaterra.

Anoche, eufóricos a la espera del juego donde ahora es oficiado en el "Estadio Ataturk", miles de fanáticos del Manchester salieron de fiesta en Estambul, bebieron y celebraron a su querida banda.

Yes.



Their fans are top notch. Have always backed us to do well and understand how tough things have been for us over the years.



Proper fan base.