Bambino está en terapia con sicólogo tras ser eliminado de "Gran Hermano"

Fernando "Bambino" Altamirano, eliminado del reality "Gran Hermano" con más de 80% de los votos, confesó que está con ayuda psicológica tras su salida del programa y que ahora está encerrado en su casa.

El participante fue acusado de maltratar al perro Bigote y tener conductas machistas. "Me escriben diciendo que me van a pegar", señaló en entrevista con LUN.

Bambino dijo estar "con un shock tremendo. Estoy viviendo un cyberbullying que, si yo no tuviera la fortaleza podría pegarme mal. Escriben cosas horribles".

Para sobrellevarlo, desde el reality le ofrecieron ayuda con un sicólogo que ve "todos los días que necesite".

"Escriben cosas horribles, incluso que no debería estar vivo. Es heavy porque siento que hace un mes mi vida era otra, ahora no puedo salir a ningún lado, porque me puede pasar algo (...) ni puedo ir al gminasio", acusó.

Al igual que Benjamín Lagos, quien denunció un acoso constante en las redes, y Maite Phillips, que tuvo que hacer denuncias en Carabineros, Bambino lo pasa mal con los comentarios en internet: "En la noche me pongo a pensar qué tanto la embarré, porque fui sin mala intención, y me duermo a las seis de la mañana".