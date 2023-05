Durante una reciente entrevita, el actor británico Cillian Murphy se sinceró con respecto a los costes de la fama y situaciones a la que se expone comúnmente al ser reconocido.

En conversación con Rolling Stone, la estrella de "Peaky Blinders" y quien protagoniza la nueva película "Oppenheimer" de Christopher Nolan señaló que hay algo que no soporta cuando está en lugares públicos.

"Puedes ir andando por la calle y que alguien te saque una foto como si fuera un puto acontecimiento", relató al medio. "No me gusta que la gente me fotografíe. Me parece ofensivo. Si yo fuera una mujer y me fotografiara un hombre...", añadió.

Asimismo, Murphy aseguró que es parado por fans de "Peaky Blinders" con regularidad, quienes esperan que él actúe tal como lo hace su personaje, Thomas Shelby: "Siento que la gente está un poco decepcionada", comentó.

"Eso está bien, significa que estoy haciendo mi trabajo", dijo el actor. "Pero a veces me siento un poco triste por no poder ofrecer -como- ese carisma y aires de orgullo. No podría estar más lejos de mí", manifestó.