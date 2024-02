Coni Capelli confirmó relación con chico reality peruano: "Me cacharon altiro"

La ganadora de "Gran Hermano", Coni Capelli, confirmó que está en una relación romántica con un chico reality de otro país.

Capelli fue parte de la transmisión de Juntos Chile se levanta, donde pudo compartir con otros rostros como Tita Ureta y Joaquín Méndez. Allí fue consultada sobre su situación sentimental: "¿Estás en pareja, Coni?", le preguntaron directamente.

"Sí. Ya no estoy soltera. Estoy contenta. Estoy feliz. No me gusta ahondar tanto, pero sí estoy contenta y estoy feliz. Me resistí caleta a que llegara como el amor", detalló.

El pololo de Coni Capelli

Ante la confesión de Coni Capelli, el panel del programa quiso ahondar en la identidad de su pareja. "¿Lo conocemos?", le preguntaron y ella dijo "no", pero le replicaron que algo se había visto en redes sociales.

"Sí. Es que ahora las redes sociales no te dejan escapar ni una. ¡Me cacharon altiro!. Y ante eso, el amor siempre suma. Entonces al final yo creo que no tiene nada de malo. Así es que, nada. Le mando un besito al baby que me esta mirando", asumió la chica reality.

La nueva pareja de Coni Capelli se llama Luis Miguel Castro y es un chico reality de 35 años de origen peruano.