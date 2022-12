Courtney Love fue despedida de "El club de la pelea" por rechazar interpretación de Brad Pitt como Kurt Cobain

La cantante y actriz Courtney Love había sido considerada para interpretar un importante rol en la película "El club de la pelea", sin embargo, el haber sido tajante en una decisión la hizo posteriormente ser reemplazada.

En una entrevista para el podcast "WTF" de Marc Maron, Love aseguró que David Fincher, su director, la contrató para interpretar el rol de Marla Singer, que finalmente tomó Helena Bonham Carter.

Según la vocalista de Hole, la razón de aquello fue motivado porque simplemente ella no aceptó la propuesta de Brad Pitt y Gus Van Sant, quienes querían hacer una película inspirada en la vida de su exesposo y fallecido líder de Nirvana, Kurt Cobain.

No dejó que Brad interpretara a Cobain, relató a Maron "me puse como una fiera", y agregó que le dijo a Pitt "quién mierda te crees que eres": "No sé si confío en ti y no sé si tus películas tienen ánimo de lucro. Son muy buenas películas de justicia social, pero... si no me entiendes, como que no entiendes a Kurt, y no siento que lo hagas, Brad".

Finalmente, fue Edward Norton coprotagonista de "Fight Club" y pareja de Love de ese momento quien le dijo sollozando que había sido despedida, justo después de haber rechazado el proyecto: "¡No tengo el poder!", le habría dicho a Love.