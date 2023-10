Daniela Aránguiz acusa "encerrona" y se lanza contra periodista de Zona de Estrellas

Un día después de que se viera la salida de Daniela Aránguiz en medio del programa "Zona de Estrellas", la propia panelista profundizó en la situación.

Aránguiz abandonó el espacio mientras se hablaba de una supuesta infidelidad de su ex Jorge Valdivia, calificando lo hecho por el periodista Pablo Candia como "una falta de respeto" y a quien le dijo que "si vas a hablar del papá de mis hijos, tenga o no tenga que ver conmigo, me tienes que consultar a mí".

La mañana de este viernes, Aránguiz publicó historias en su Instagram en las que afirmó: "Siento que cuando uno trabaja en un equipo, hay una pauta diaria (...) hay muchos temas que salen de repente".

Y agregó: "Siento que hablar de cualquier persona, no solamente de alguien que tenga que ver conmigo, sino que con personas que tengan que ver con gente del panel, sin consultar o preguntar para tener la reacción de esa persona, creo que eso es una mariconada".

"He trabajado en miles de programas de TV y nunca me habían hecho una encerrona, eso es lo que sentí. Me enojé por la falta de criterio y por el poco profesionalismo", afirmó Aránguiz.

Asimismo, apuntó contra Candia: "Él estaba sentado al lado mío y le dije 'cuéntame, de quién vas a hablar' y me dice 'de un actor'. Eso me enoja más, porque me ven con la cara de 'huevona'".

"Encuentro que no me lo merezco, es una falta de respeto lo que hicieron conmigo", expresó.