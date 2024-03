Daniella Campos se lanza contra Miguelito: lo tildó de "acosador"

A raíz de los dichos de Miguelito en "Podemos Hablar", Daniella Campos acusó al comediante de ser un acosador.

En el espacio de Chilevisión, Hans Malpartida repasó su participación en "Tierra Brava", donde recibió varias críticas por su comportamiento con las mujeres del encierro.

"Nunca me sobrepasé. La gente lo vio por otro lado...", declaró el ex "Morandé con Compañía", señalando que es culpa de la gente que sea visto como un niño.

Daniella Campos arremete contra Miguelito

Tras analizar estos dichos en el programa "Sígueme" de TV+, la panelista y ex modelo hizo sus descargos contra el protagonista de "Paola y Miguelito".

"Miguelito no se hizo cargo de absolutamente nada (...) Si tú quieres que te vean como un hombre, que tiene 38 años, actúa como tal. Porque no eres un cabro chico para andarte metiendo en la cama de las mujeres, que son bastante adultas y no entiendo por qué no te llaman la atención", dijo la comunicadora.

Bajo esta línea, Campos señaló que lo sucedido en el reality de Canal 13 "es tremendamente peligroso para la televisión".

"El tamaño no puede esconder a un acosador. Lo que pasó no es normal, no es normal que por creerme tu amigo te voy a robar un beso, no es normal que te metas en sus camas, no es normal que las toqueteen (...) Miguelito, solamente te voy a dar un consejo: mira las imágenes y hazte cargo, porque lo tuyo es un problema", sentenció.