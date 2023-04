"Dejé la ca…": Lisandra Silva habló sobre encontrón con Aníbal Pachano en "Aquí se baila"

Hace unos días, el periodista Luis Sandoval afirmó en el programa online "Qué te lo digo" que Lisandra Silva había tenido un día de furia durante su repechaje en "Aquí se baila", que terminó con una fuerte discusión con Aníbal Pachano, juez del espacio. Ahora bien, la exchica reality se refirió a los hechos ocurridos en el programa de baile.

"Me dieron muy buena nota, y cuando llega Aníbal Pachano yo estaba así como toda 'excited' porque venía de buenas notas y me dice: 'Mira niñita, tú a mí me tienes cansado, yo no te creo nada, esa sonrisa que tú tienes...' y empezó a decirme cosas personales, a juzgarme por otras cosas, por chismes de pasillos" dijo la cubana a la influencer Kever Star durante su programa de YouTube.

"Pasó mucho tiempo sin que me dejara hablar (...) le dije: 'Miré Aníbal, a mí me gustaría que me juzgara por la performance que acaba de ver, si le gustó o no le gustó, yo lo voy a aceptar pero ustedes están acá para juzgar la performance sobre el escenario'", continuó relatando la influencer, afirmando que Pachano siguió "insultándome, faltándome el respeto".

Según el relato, el ataque comenzó a ser "de una manera tan personal" que Silva confesó haberse puesto en el centro del escenario y decirle al jurado: "Yo estoy acá haciendo un trabajo para el cual a mí me llamaron, no soy bailarina profesional y estoy haciendo lo mejor que puedo. Si a usted le gustó o no mi performance, me lo dice con respeto porque aunque usted sea juez eso de estar insultando a los participantes es antiguo'".

"Yo me fui, dejé la cagá...con todo mi respeto me despedí de Sergio (Lagos), me despedí de todos, les agradecí a todos y me fui. En ese momento dejé declaraciones y siento que lo que hice fue lo correcto", sentenció la modelo, asegurando que pidió a la producción de Canal 13 no editar lo sucedido para "visibilizar" los malos tratos del jurado a los participantes.