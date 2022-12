Denisse Malebrán por dichos de Cecilia Bolocco: "'Funarla' cada vez que se exprese es absurdo"

La cantante chilena Denisse Malebrán entró en la conversación sobre los dichos de Cecilia Bolocco hacia mujeres de talla grande que han generado críticas.

En las últimas semanas, Bolocco ha recibido críticas, primero por decir que las mujeres de talla grande "necesitan es comer menos" y luego por hablarle a las "gorditas preciosas".

A través de Twitter, la vocalista de Saiko respondió a comentarios hacia la ex Miss Universo, preguntando: "¿Cómo debiese referirse a la talla XL sin que incomode?".

"Hay un tema social / generacional que no cambiará. Pero 'funarla' cada vez que se exprese de esta forma es absurdo", expresó Malebrán.

Si bien dijo que "la obesidad es una enfermedad y lamentablemente no es vista como tal", la cantante afirmó que "creo que también está de más seguir juzgándola por cómo habla".

Cómo debiese referirse a la talla XL sin que incomode? Yo creo que hay una fijación con su forma de definir el cuerpo. No es la que ocuparía hoy alguien +joven? Claro. Hay un tema social/generacional que no cambiará. Pero funarla cada vez que se exprese de esta forma es absurdo

Chita, no logro ver la burla. Veo a una mujer de 57 años que al igual que la mayoría de las personas de esa edad le cuesta encontrar el modo correcto: fueron criadas y formadas en una sociedad que aborrece la gordura. Yo creo que lo intenta, pero claramente no es suficiente x acá

A mi tbn me cuesta seguirles el discurso correcto día a día, Coni. Porque estamos de acuerdo que NO se habla del cuerpo ajeno, pero x acá los veo seguido “burlándose” o “festinando” porque alguien decidió usar botox/AH o aclararse el pelo. O sea corre solo cuando es un cercano?

La doble moral/tener diferente trato dependiendo de a quién nos refiramos es a lo menos cuestionable. A mi me sorprende la incongruencia con la que se juzga al del frente y no da igual quién sea el evaluado.

NO creo que sea criticable la apariencia de nadie y de ahí no me mueven