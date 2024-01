DJ Méndez sobre la decisión de quedarse en su país: "Sigo amando Chile"

El cantante y productor chileno DJ Méndez aseguró que tras vivir en Europa, se encuentra a gusto asentado nuevamente en su país natal.

En medio de una conversación con Kike Morandé en su podcast "Morandé te ve", Leo Méndez, quien hoy convive con su polola 16 años menor, explicó el motivo de su decisión.

"Suecia es muy lindo, pero prefiero Chile para vivir porque me gusta más el movimiento y la bulla. Allá es todo muy ordenado", argumentó, a pesar de que sus hermanos "ya están acostumbrados al sistema de allá".

"La gente está agresiva"

Pese a su opinión personal, el intérprete de "Estocolmo" y "Mi Chile" dio la razón al exconductor de "Morandé con Compañía" en cuanto a su percepción en la falta de seguridad.

"Yo recuerdo haber ido al estadio con mi papá. Hoy no podís", comentó Kike, a lo que DJ Ménez replicó "es lamentable, pero así está Chile".

"Es triste verlo. Yo he tenido muy malas experiencias, pero sin embargo sigo amando Chile. Me gusta lo positivo y me quedo con eso, y con eso vivo. Obviamente Chile está mal, la gente está agresiva", consideró Méndez.

Por este mismo motivo, el hombre de 48 dudó de si "traer un niño o niña al mundo": "Está violento", reflexionó. "A mí me gusta el sur de Chile, a una o dos horas de Santiago, toda esa zona me encanta, es súper rico y tranquilo", agregó.