"Ella es muy talentosa": Tom Cruise rompe el silencio y se refiere a su relación con Shakira

Pese a que los rumores apuntan a que Shakira está en una relación con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, el actor Tom Cruise rompió el silencio sobre su cercanía con la cantante.

Durante el lanzamiento de "Misión Imposible: Sentencia Mortal", el intérprete fue consultado por la cantante, declarando: "Ella es muy talentosa, ella y su familia son personas encantadoras".

"Siempre he admirado su trabajo...es tan buena persona, es una muy buena persona", afirmó Cruise a "Despierta América".

"Y sus caderas no mienten", bromeó la reportera del programa al actor, quien respondió entre risas: "No, no lo hacen".

El pasado mayo, la autora de "Estoy Aquí" y el protagonista de "Top Gun" fueron vistos juntos en el Grand Prix de Miami en compañía de Milan y Sasha, hijos de la artista, despertando rumores sobre un posible interés amoroso.