Exrecluta Álvarez tuvo que dormir en plena Ruta 5 tras junta con compañeros de Top Chef

Juan Pablo Álvarez, conocido por su paso por "Pelotón" y ahora por su participación en "Top Chef VIP", tuvo un problema técnico que lo obligó a dormir en plena Ruta 5.

Según relató a LUN, todo ocurrió luego de una reunión junto a otros participantes del programa "Top Chef VIP".

Fue en ese momento que su Chevrolet Aveo del año 2005 quedó en panne y se detuvo de un momento a otro en la autopista, específicamente a la altura de Graneros.

"Lo tuve que revisar y me di cuenta de que se había roto la manguera que va del filtro del aire al motor", contó.

Tras intentar arreglarlo sin éxito, el vehículo se detuvo en seco y tuvo que llamar a una grúa para que lo ayudara a llegar a Santiago, pero por la hora, no pudo encontrar un vehículo de remolque que lo pudiera trasladar.

"No me quedó otra que dormir en el auto. Mi asiento de conductor puede reclinarse por completo", contó y detalló que no sintió frío.

Al día siguiente, una grúa pudo rescatarlo: "Ya es un auto viejito y le he hecho algunos arreglos, pero no me había dado nunca una pana grave".