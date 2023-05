Fran Undurraga se confiesa tras adverso momento: "No me siento feliz"

Francisca Undurraga lo ha pasado pésimo en los últimos meses, pues su padre murió y no pudo despedirse de él porque estaba recién operada en otro país, con una cirugía que también le dejó complicaciones de salud.

"Lo de mi papá me pilló en Bogotá. Cuando pasó me desesperé. Tenía que cumplir los 15 días de reposo, así que no podía viajar. No pude despedirlo, sólo enterrarlo en Chile. Él falleció en Uruguay y pude llevarme sus cenizas", relató la modelo a LUN.

Undurraga confesó estar pasándolo "mal, como nunca había estado en mi vida. Es una sensación tremenda de vacío. A veces tengo días buenos y otros no tan buenos. A veces no me quiero levantar de la cama. Es complicado porque la vida me pegó donde más me dolía, que fue la muerte de mi papá. Era el ser que más amaba en este mundo. Era papá, mamá, amigo, consejero, protector, todo. Su muerte fue heavy".

Según explicó, se había intervenido la nariz para corregir problemas en su tabique que le hacían respirar mal. Sin embargo, deberá pasar nuevamente por el quirófano, pues le inyectaron un material plástico sin que ella lo supiera.

"Ahora quedé respirando peor (...) Me arrepiento mucho haberme operado la nariz, pienso que me la jodieron. Siento que me cambió la cara, a veces me da vergüenza y salgo a la calle con mascarilla", contó.

A Fran Undurraga incluso le ha costado vender su contenido íntimo en la plataform Unlok: "Las redes sociales las he tenido bien abandonadas, porque una no tiene ganas de sacarse fotos, no me siento feliz sino que como gris y cuesta explotar de nuevo la sensualidad y belleza. Aún no he vuelto con todo, pero lo haré pronto", anunció la modelo, quien añadió que "primero tengo que sanar. Toqué fondo así que ahora que pasen cosas buenas en mi vida".

