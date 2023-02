Gino Costa habló por primera vez de su pareja: "Me gané al mejor hombre del mundo"

El rostro de "Buenos Días a Todos" Gino Costa se refirió por primera vez a su pareja y su opinión de ser padre.

En conversación con revista Velvet, Costa declaró su amor por el productor Miguel Ángel Campos, con quien lleva una relación desde hace algún tiempo.

"Yo soy un hombre homosexual y eso lo asumí con el tiempo. Conocí al Pollo y me enamoré. Me gané al mejor hombre del mundo", expresó el periodista.

"Mi proceso de asumir mi orientación sexual fue más tardío al de cualquier otra persona porque tengo mi mente tan potente y eso bloqueaba mi corazón. Eso nunca me lo cuestioné hasta que apareció la persona que me lo hizo cuestionar", reveló.

Además, habló de paternidad: "Si me preguntabas hace un año te decía 'no, difícil' y ahora como que me vino una, no sé si madurez, pero preparado para ser grande. Y casado o no casado, emparejado o no emparejado, no me quiero morir sin tener un Ginito o una Ginita".