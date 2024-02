Habló la mujer que estuvo con Peso Pluma: "No sabía sobre su relación"

Sonia Sahar, la supuesta mujer que fue grabada junto a Peso Pluma en Las Vegas y que provocó el fin de su relación con Nicki Nicole, rompió el silencio y se refirió al polémico registro.

"Hola a todos, mi nombre es Sahar. Soy una influencer de Los Angeles", comenzó presentándose la joven vista junto al cantante mexicano.

Según declaró en un video en sus redes sociales, "toda esta historia fue exagerada. Sí, yo sé quién es Peso Pluma pero no soy española, no sigo las noticias españolas. No sabía nada de su vida personal o sobre su relación".

Sobre Nicki Nicole y la reacción de sus fans fue tajante: "No sé quién es ella, pero les pido que paren con el bullying porque no es el tipo de persona que soy. Nunca quise romper una relación ni nada de ese estilo".