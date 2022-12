"Hoy brindo por ti, viejito", Benjamín Vicuña honró memoria de su padre en Nochebuena

El actor chileno Benjamín Vicuña escribió un sentido mensaje destinado a su padre, Juan Pablo Vicuña Parot, durante la primera navidad sin su presencia, y recordó detalles especiales que lo marcaron en vida.

"Las manos cuentan, las manos hablan, se leen. Pueden tocar. Tres meses y aún puedo sentir tus manos, siempre impecables, perfumadas (no sé por qué), prolijas, introdujo.

Prosiguió el intérprete de "Terapia alternativa" en estilo poético: Esas manos fuertes que conocí del padre que me defendió y también del que me dijo: "No estudies teatro", razón suficiente para que ese pequeño Benjamín rebelde pusiera todas sus apuestas ahí, entre otras cosas, para llevarte la contra y cumplir mi sueño.

"Hoy seguramente, así como el pasado 29 de noviembre, extrañaré tu llamado siempre puntual, siendo el primero deseando amor y compartiendo cariño (...)

Hoy se brinda y se abraza a los que están acá, se divierte y se ilusiona a los niños y se comparten regalos.

Para finalizar, Benjamín manifestó su melancolía: "Hoy también, es inevitable no mirar el cielo y pensar en los que ya no están en la mesa. Hoy brindo por ti, viejito, y aunque no nos crean, mis manos tocan tus manos y mi alma está en paz.