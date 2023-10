"La nueva Karol Dance": La caída de Camila Andrade en festival de Dichato

Mientras animaba el festival de Dichato, Camila Andrade sufrió una bochornosa caída en pleno escenario.

Cuando la periodista y Daniel Valenzuela, su coanimador, se encontraban presentando al grupo Noche de Brujas el vestido de la también modelo le jugó una mala pasada, terminando de rodillas en el suelo.

"Espérense un poco. Casi me saco la chuc...pero para abajo", dijo Andrade tras la caída, añadiendo en tono de broma: "Lo más importante, ¿se me vieron los churrines?".

Asimismo, la animadora justificó el impase asegurando que "estamos congelados y ya no siento los pies, así que entremos en calor pronto".

En tanto Valenzuela comparó la caída de su expareja con el incidente que sufrió Karol Lucero el viernes en "El Purgatorio", donde "Palomo" y ex "Yingo" fueron los invitados.

"La nueva Karol Dance aquí en Dichato", lanzó Daniel entre risas.