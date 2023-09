La relación de Pedro Pascal y Pincoya "Sin Glamour" según Wikipedia

Una curiosa edición en la página de Wikipedia del actor Pedro Pascal se hizo viral en redes sociales, ya que hace referencia a supuesta exrelación con Jennifer Galvarino, conocida como "Pincoya sin Glamour" del reality Gran Hermano.

A pesar de sus trabajos en "The Mandalorian" o "The Last of Us", en la enciclopedia online se escribió sobre el actor que "es conocido por ser uno de los ex novios de la conocida participante del reality Gran Hermano, Jennifer 'Pincoya sin glamour'", lo que fue corregido a los minutos.

No obstante, una usuaria de internet logró grabar lo escrito y lo publicó en TikTok, donde los usuarios no tardaron en reaccionar. "Yo lo sabía de antes, además que creo que van a volver una vez que gane el reality, Agu, cierto" y "La que lule", fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar, que las entradas en Wikipedia pueden ser editadas por cualquier usuario, sin embargo, hay artículos protegidos y editores que verifican información que podría ser falsa.