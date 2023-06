Las reflexiones de Rodrigo Sepúlveda en el Día del Padre: "Es un regalo que te da la vida"

El periodista Rodrigo Sepúlveda, como es particular de su estilo, aprovechó los primeros minutos de Meganoticas Alerta para elaborar una sentida observación en el Día del Padre.

Antes de dar a conocer su punto de vista acerca de la celebración, el profesional, quien recientemente subió una foto junto a su papá en Instagram, rememoró una conversación que sostuvo durante la tarde del sábado con un hombre y su hijo.

Aseguró que le quedó marcado un comentario que el joven lanzó, quien aseguró que nunca en su vida iba a ser padre. Al respecto, Sepúlveda comenzó a reflexionar en voz alta.

"No hay segundo en mi vida que no piense en mis hijas, por ejemplo. No hay segundo en mi vida que no me acuerde ellas", sostuvo.

"Yo creo que ser papá es un regalo que te da la vida. Es dar vida. Cuando a ti te dicen que puedes dar vida (...) es algo mágico, impensado, y cuando uno lo puede hacer, es una bendición", señaló.

También se dirigió a quienes anhelan ser padres pero que por diferentes motivos no pueden: "Aquellos hombres que hoy luchan por ser papá: sigan luchando, luchen con fuerza, convicción, hay tratamientos. Luchen, porque ser padre es maravilloso", llamó.

Aunque también agregó que no pretende obligar a nadie a procrear. "Yo no soy quién como para imponer algo. Hay mucha gente y muchos jóvenes que no quieren ser papá y su decisión. Es muy correcta, válida y respetable", apuntó.

"Hoy el joven es tal vez un poco más numérico que uno, lo piensa en lucas: colegio, salud, etcétera y uno va poniendo todo sobre la cabeza y es caro tener hijos... pero no saben el amor que uno siente, es una cosa indescriptible".

"Cada uno lo siente de manera indescriptible, pero para mí, el corazón lleno, flota, vibra", concluyó Sepúlveda.