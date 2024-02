"Le debo dinero hasta al de la esquina": Luis Gnecco detalló las consecuencias de agresión a su ex esposa

Luis Gnecco profundizó en las repercusiones de la mediática denuncia por violencia intrafamiliar que su ex esposa hizo pública en 2021.

Es relevante señalar que en ese momento, el actor admitió la agresión y su pérdida de control: "Me abandoné y cometí un acto de agresión hacia mi ex pareja", afirmó.

Este sábado, Gnecco reflexionó sobre esos eventos en el programa "Morandé Te Ve" de Kike Morandé.

"Hizo una denuncia que me trajo problemas. Estuve sin trabajo durante aproximadamente un año, le debo dinero hasta al de la esquina", reveló.

Además, el actor admitió haber trabajado como conductor de Uber durante ese período.

"La sociedad te castiga sin investigar (...) Si duró poco, salí libre de polvo y paja, no había nada que demostrar. Actualmente, mantenemos una excelente relación porque compartimos la responsabilidad de cuidar a nuestro hijo pequeño", añadió.

Lo despidieron de proyectos

"Ese mismo día que salió la noticia en la mañana (...) me cortaron la publicidad del yogur. Me llamaron 'no puedes seguir' (...) Si me pongo en su lugar, les encuentro la razón", contó

"Ese mismo día que salió la noticia en la mañana (...) me cortaron la publicidad del yogur. Me llamaron 'no puedes seguir' (...) Si me pongo en su lugar, les encuentro la razón", añadió.

Recuerda que si eres víctima o testigo de violencia puedes solicitar ayuda gratuita llamando al fono 1455 de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, o a cualquiera de los siguientes números:



Fono Familia de Carabineros: 149



Policía de Investigaciones: 134



Fono Denuncia Segura: 600 400 0101

WhatsApp Mujer: +569 9700 7000