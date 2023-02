Lily Collins fue víctima de violencia de género: Ex pareja la trataba de "prostituta" y de "pequeña"

La actriz Lily Collins reveló haber sufrido violencia de género durante una antigua relación amorosa y habló de cómo eso la afecta hasta el día de hoy.

En conversación con el podcast "We Can Do Hard Things" la protagonista de "Emily in Paris" relató que "para mi, mi relación tóxica tuvo abusos verbales y emocionales, haciéndome sentir muy pequeña".

La artista, hija del músico Phil Collins aseguró que "me llamaba 'pequeña Lily', y usaba palabras horribles sobre mi dependiendo de la ropa que llevara puesta, llamándome prostituta y todas esas cosas".

Desde aquella relación ha pasado más de una década, periodo en el que Collins ha sufrido de pánico y ansiedad producto de estos maltratos.

"Eran palabras que buscaban menospreciarme. Me volví silente, me acomodaba estar en silencio y sentía que haciéndome pequeña podía estar segura", dijo la actriz, que también padeció de desórdenes alimenticios.

Actualmente Lily Collins está casada con Charlie McDowel, un director de cine con el que contrajo matrimonio en 2021 y con quien mantiene una relación saludable. "Hoy en día tengo un esposo maravilloso que me apoya y con el cual nos comunicamos y hablamos muchísimo", cerró Collins.