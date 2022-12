A través de su cuenta de TikTok, Selena Gomez celebró su nominación a Mejor Actriz en una serie de TV - Musical o Comedia en los Globos de Oro por su papel en la serie "Only Murders in the Building". "¡Los sueños se hacen realidad! CHICOS, ESTOY NOMINADA A UN GLOBO DE ORO!", escribió la también cantante en la descripción del vídeo.

En el clip compartido por la intérprete de "Mabel Mora", se le consulta en una entrevista de 2011 si espera ganar algún día un premio Grammy, a lo que responde "creo que sería un honor, por supuesto, pero soy más una chica de los Globos de Oro o los Oscars".

