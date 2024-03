Lucho Miranda se toma con humor Arsmate de su pareja: "Me cuesta sacar fotos"

Tras triunfar con una rutina de "humor oscuro" en el Festival de Viña, el comediante Lucho Miranda se refirió a la popularidad que ha tenido su pareja, Franshesca Toledo, en la plataforma de contenido para adultos Arsmate.

Con cerca de mil suscriptores, la joven ofrece fotos y videos exclusivos para la plataforma, en la que cada usuario debe pagar 10 dólares al mes para acceder.

"¿No te importa que la Fran tenga Arsmate?", le preguntó un seguidor de Instagram a Lucho Miranda.

El humorista, fiel a su estilo, bromeó con la situación y dejó en claro que apoya a su polola: "Claro que no. Ayer le saqué fotitos, no quedó ninguna buena".

"Pensó que yo lo había hecho intencional, para que ella no subiera nada, y ahí le expliqué que no podía abrir las manos, por lo cual me cuesta sacar fotos. 'Oh chucha', dijo ella. Ahí se puso el traje de enfermera y volvimos a intentarlo. Tengo fe en esta pyme", contestó.