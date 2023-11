Luis Pedraza dejó de ser pastor evangélico: "La religión le hace mal al humano"

Luis "Toco-Toco" Pedraza, el primer ganador de "The Voice Chile", reveló que dejó de ser pastor de la iglesia evangélica.

El cantante había estado fuertemente ligado a este credo, pero en el programa "Sin Culpas" de TV+ entregó las razones de su alejamiento.

"Estuve involucrado mucho en la religión, fui pastor durante cinco años. El contexto religioso le hizo mucho daño a mi vida, a mi relación", contó.

Pese a ello, recalcó que sigue creyendo en Dios, pero ya no sigue este credo: "Soy cristiano, creo en Dios, en Jesús, pero ya no soy el religioso que fui en algún momento", agregó.

El ex "Rojo" fue enfático en que piensa que "la religión aparta a la gente de Dios": "Hay mucho dogma y doctrina de hombre. La gente es muy prejuiciosa, y me hicieron mucho daño, me decían: 'Ahora ya no es hijo de Dios, ya no es cristiano. Se alejó'".

"A mí me da pena eso (que lo cuestionen), pero el mismo Cristo le dijo a María Magdalena: 'Ni yo te condeno'. ¿Y qué hacemos nosotros? Criticamos y juzgamos, porque está en nuestro ADN", cerró