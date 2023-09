Luis Slimming responde a Jordi Castell por críticas a su rutina en "El Purgatorio"

Días atrás, Jordi Castell reprobó la rutina de Luis Slimming durante el programa "El Purgatorio" y ahora, el comediante replicó los dichos del fotógrafo.

Todo comenzó cuando Castell criticó los chistes que Slimming lanzó sobre él en la sección "libro de las condolencias", instancia que también contó con la partipación de José Miguel Viñuela.

"Lo que más me llamó la atención de él que se obsesionó con esta cosa que supuestamente yo tengo con todo el skincare que hago y las veces que me he pinchado la cara, porque supuestamente yo me quiero ver más joven", señaló en el programa Tal cual.

En la misma línea, el fotógrafo sumó que "y me llama la atención este ensañamiento con una cosa física, cuando a él le sobraban 25 kilos. No soy gordofóbico, ni mucho menos"

¿Cuál fue la réplica de Slimming a Castell?

Ocurrió en el programa Me Late Estelar que el periodista Luis Sandoval comentó lo que el humorista respondió ante la observación del fotógrafo.

"Pongan mucha atención, se le pregunta acerca de lo dice Jordi Castell, cuando dice que se había centrado en esta cosa estética y de la belleza", comentó Sandoval antes de proceder a leer lo que Luis Slimming le escribió.

"'Le achuntó preciso en los 25 kilos, buen ojo, y me reí mucho con 'y no soy gordofóbico'", dijo Slimming según el mensaje leído en el espacio.

Igualmente, Slimming comentó "'pero, no entiendo el enojo de Jordi Castell porque literalmente lo estoy molestando por ser precioso'.