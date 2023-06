Mariana Derderián descarta agresión en aeropuerto: "Sólo le tomé las manos a modo de ruego"

La actriz Mariana Derderián se refirió a las acusaciones por agresión que una funcionaria de una aerolínea realizó en su contra la semana pasada en el aeropuerto de Calama.

En conversación con Lun, la influencer negó haber agredido a la trabajadora y aseguró que "después de decirle por cuarta vez que no quería hablar más, le tomé las manos a modo de ruego para que dejara de increparme".

Derderián explicó que buena parte de los pasajeros de este vuelo comenzó a reclamar luego de que la aerolínea les avisara que el viaje se retrasaría en una hora. "Estábamos muchos haciéndolo, pero el personal me comenzó a responder a mi", relató la actriz.

En las últimas horas ha comenzado a circular un video del momento captado por una cámara de seguridad. Allí se ve como Derderián realiza un gesto con una de sus manos, el que puede ser interpretado como un golpe.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Navarro (@somoscalama)

"Desde el ángulo de ese video se sugiere que di un golpe con mi mano, pero sólo la levanté para explicar que no quería hablar más. Desde cualquier otro ángulo, quedaría claro que no se trata de un golpe", detalló.

En ese sentido agregó que "si hubiera sido así ese 'golpe' estaría en la denuncia y la carabinero que estaba ahí me habría detenido en el momento y no me habrían permitido subir a la sala de embarque".

Finalmente Mariana Derderián recalcó que "nunca existió violencia por mi parte, ni física ni psicológica".

En tanto la Fiscalía de Antofagasta señaló al mencionado periódico que "la funcionaria afectada no presentó lesiones en el examen médico instruido por el fiscal y preliminarmente tampoco se pudo acreditar la existencia de amenazas".